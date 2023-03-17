Çin Savunma Bakanlığı: 'Taiwan'ın Bağımsızlığına' Dair Ayrılıkçı Faaliyetlerine Asla İzin Vermeyeceğiz

BEİJİNG, 17 Mart (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tan Kefei, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun, ülkenin ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğünü kararlı şekilde koruyacağını ve hiçbir şekilde "Taiwan'ın bağımsızlığına" dair ayrılıkçı faaliyetlerine izin vermeyeceğini kaydetti.

BEİJİNG, 17 Mart (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tan Kefei, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun, ülkenin ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğünü kararlı şekilde koruyacağını ve hiçbir şekilde "Taiwan'ın bağımsızlığına" dair ayrılıkçı faaliyetlerine izin vermeyeceğini kaydetti.

Sözcü Tan, söz konusu açıklamayı Perşembe günü ABD'nin Taiwan Boğazı'nda gerilimi artıran son provokatif eylemleri hakkında gazetecilerden gelen soruya yanıt olarak yaptı.

Tan, Taiwan Boğazı'nda gerginliğin artmasının temel nedeninin, Demokratik İlerleme Partisi yetkililerinin, "Taiwan'ın bağımsızlığı" arayışında dış güçlerle işbirliği yapmaya yönelik provokatif eylemleri ve Çin ulusunun temel çıkarlarının ters tarafında yer alma konusundaki inatçı kararlılıkları olduğunu söyledi.

Tan, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun, "Taiwan'ın bağımsızlığı" peşinde koşan dış müdahalelere ve ayrılıkçı faaliyetlere cevaben askeri operasyonlar yürütmesinin meşru olduğunu sözlerine ekledi.

Taiwan'ın, Çin'in Taiwan'ı olduğunu ve Taiwan sorununun tamamen Çin'in iç işleriyle ve Çin'in temel çıkarlarının özüyle ilgili bir konu olduğunu dile getiren Tan, Taiwan sorununun, Çin-ABD ilişkilerinde geçilmemesi gereken ilk kırmızı çizgi olduğunu vurguladı.

Tan, Çin'in ABD ile Taiwan arasındaki her türlü resmi alışveriş ya da askeri temasa şiddetle karşı çıktığını ve ABD'nin Taiwan'la asli ilişkilerini herhangi bir şekilde üst seviyeye çıkarmasını kararlıkla reddettiğini dile getirdi.

Tan, "ABD'ye, Çin'i kontrol altına almak için Taiwan'ı kullanma çabalarından vazgeçmeye, 'salam taktiklerine' ve Taiwan sorunu hakkında başka eylemlerde bulunmaya son vermeye çağırıyoruz" diye konuştu.