Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü'nden Pelosi'nin Taiwan Ziyareti Açıklaması - Haberler

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Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü'nden Pelosi'nin Taiwan Ziyareti Açıklaması

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü'nden Pelosi'nin Taiwan Ziyareti Açıklaması

BEİJİNG, 3 Ağustos (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Wu Qian Salı günü, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Çin'in Taiwan bölgesini ziyaretine yanıt olarak bir açıklama yaptı.

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BEİJİNG, 3 Ağustos (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Wu Qian Salı günü, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Çin'in Taiwan bölgesini ziyaretine yanıt olarak bir açıklama yaptı. Açıklamanın tam metni şöyle:

2 Ağustos'ta ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi Çin'in Taiwan bölgesini ziyaret etti. Çin tarafı bu ziyareti şiddetle kınamakta ve kesinlikle karşı çıkmaktadır. Çin tarafının bu ziyaretin yol açacağı ciddi sonuçlara dair defalarca yaptığı uyarılara rağmen Pelosi, kasten kışkırtan ve kriz yaratan yanlış hamleyi yapmakta ısrar etti. Bu (hamle), tek Çin ilkesini ve Çin ile ABD arasındaki üç ortak bildirinin hükümlerini ciddi şekilde ihlal ederek, Çin-ABD ilişkilerinin siyasi temelini ciddi şekilde yıpratırken, devletler ve ordular arası Çin-ABD ilişkilerini de ciddi şekilde baltaladı. ABD tarafının bu eylemi, ayrılıkçılara "Taiwan'ın bağımsızlığı" için ciddi şekilde yanlış bir sinyal gönderdi ve Taiwan Boğazı'ndaki gerilimi daha da tırmandırdı.

Taiwan'ın Demokratik İlerleme Partisi yetkilileri, dış destek arayışına girdi, sorunları kışkırtacak şekilde dış güçlerle işbirliği yaptı ve ısrarla Pelosi'yi Taiwan'ı ziyaret etmeye davet etti. Bu tür eylemler çok tehlikelidir ve kaçınılmaz olarak ciddi sonuçlara yol açacaktır. Çin Halk Kurtuluş Ordusu yüksek alarm halindedir ve Çin'in egemenliği ile toprak bütünlüğünü kararlı bir şekilde korumak, dış güçlerin müdahalesini ve "Taiwan'ın bağımsızlığı"na yönelik ayrılıkçı planları kararlılıkla engellemek için bir dizi hedefli askeri operasyon yapacaktır.

Xinhua / Güncel

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