Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü, Japonya'yı Komşuyu Zarara Sokma Uygulamalarından Vazgeçmeye Çağırdı

BEİJİNG, 30 Aralık (Xinhua) -- Çin Ulusal Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tan Kefei Perşembe günü, Japonya'yı komşuyu zarara sokma uygulamalarından vazgeçmeye ve komşularına düşman gibi davranmayı bırakmaya çağırdı.

BEİJİNG, 30 Aralık (Xinhua) -- Çin Ulusal Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tan Kefei Perşembe günü, Japonya'yı komşuyu zarara sokma uygulamalarından vazgeçmeye ve komşularına düşman gibi davranmayı bırakmaya çağırdı.

Tan bu açıklamayı olağan basın toplantısında, Japonya'nın, Çin'i Japonya'ya şimdiye kadarki en büyük stratejik zorluk olarak tanımlayan ve Japonya'nın askeri yığınak yapmasını ve Taiwan sorunuyla ilgili içeriğin dahil olduğu çeşitli güvenlik belgelerindeki son revizyonlarına ilişkin basında çıkan haberlere cevaben yaptı.

Belgelerin Çin ile ilgili içeriklerinin gerçekleri çarpıttığını ve önyargılarla dolu olduğunu ve sözde Çin tehdidini desteklediğini belirten Tan, içeriklerin Çin'in ulusal savunma ve silahlı kuvvetlerinin gelişiminin yanı sıra normal askeri faaliyetlerini kötülediğini, Çin'in iç işlerine ağır şekilde müdahale ettiğini ve bölgede gerginliğe yol açtığını sözlerine ekledi.

Bu tür içeriğe karşı çıktığını sert bir şekilde ifade eden Tan, Çin'in diğer ülkeler için bir ortak olduğunu, onlara kalkınma fırsatları sunduğunu, Çin silahlı kuvvetlerinin dünya barışını koruyan güvenilir bir güç olduğunu ve asla kimseye meydan okumadığını veya tehdit etmediğini gerçeklerin kanıtladığını vurguladı.

Tan, Japonya'nın ise aksine, sözde dış tehdide karşılık olarak savunma harcamalarını önemli ölçüde artırdığına ve askeri teknolojilerin gelişimini hızlandırdığına dikkat çekti.

ABD ile gelişmiş askeri işbirliğinden dolayı Japonya'yı sert bir şekilde eleştiren Tan ayrıca, Japonya'nın bölgesel barış, güvenlik ve istikrar için gerçek bir "zorluk" haline geldiğine işaret etti.

Taiwan sorununa ilişkin olarak Tan, Taiwan'ın Çin'e ait olduğunu ve Taiwan sorununun Çin'in iç işleri kapsamına girdiğini ve Japonya'nın buna müdahale edecek pozisyonda olmadığı vurguladı.

2023 yılının Çin-Japonya Barış ve Dostluk Anlaşması'nın imzalanmasının 45. yıl dönümü olacağını hatırlatan Tan, Japonya'yı komşuyu zarara sokma uygulamalarından vazgeçmeye ve komşularına düşman gibi muamele etmeye son vermeye çağırdı.

Tan, Japonya'nın bölgede barış ve istikrarı korumak için daha fazla çaba göstermesi gerektiğinin altını çizdi.