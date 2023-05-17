Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü: Çin-Rusya İlişkileri Soğuk Savaş Zihniyetiyle Değerlendirilmemeli

BEİJİNG, 17 Mayıs (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tan Kefei, Çin'in ve Çin-Rusya ilişkilerinin Soğuk Savaş zihniyetiyle değerlendirilmesine dair eleştirilerde bulundu.

Tan söz konusu açıklamayı Salı günü düzenlediği basın toplantısında, ABD'li bir askeri yetkilinin kısa süre önce Çin-Rusya ilişkileri hakkında yaptığı açıklamalarla ilgili bir soruya yanıt verirken yaptı.

Tan, Çin ve Rusya devlet başkanlarının stratejik rehberliğinde Çin ve Rusya'nın yeni bir uluslararası ilişkiler paradigması geliştirerek ilişkilerini ittifak yapmama, zıtlaşmama ve herhangi bir üçüncü tarafı hedef almama ilkelerine dayandırdığını dile getirdi.

Sözcü, yeni dönem için Çin-Rusya kapsamlı stratejik koordinasyon ortaklığının geliştirilmesi ve Çin-Rus orduları arasında alışveriş ve işbirliğinin derinleştirilmesinin, iki ülke halklarının temel çıkarlarına hizmet ettiğini belirtti. Tan, bunun uluslararası adaletin sağlanmasına faydalı olmakla kalmayıp küresel ve bölgesel güvenlik ve istikrara da destek olacağını söyledi.