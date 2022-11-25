Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü: Çin, ABD'nin Taiwan'la Askeri İlişkilerine ve Taiwan'a Silah Satışına Kesinlikle Karşı

BEİJİNG, 25 Kasım (Xinhua) -- Çin Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü Wu Qian Perşembe günü yaptığı açıklamayla Çin'in, ABD'nin Taiwan'la askeri ilişkilerine ve Taiwan'a silah satışına şiddetle karşı çıktığını söyledi.

BEİJİNG, 25 Kasım (Xinhua) -- Çin Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü Wu Qian Perşembe günü yaptığı açıklamayla Çin'in, ABD'nin Taiwan'la askeri ilişkilerine ve Taiwan'a silah satışına şiddetle karşı çıktığını söyledi.

Basın toplantısında konuşan Wu; Çin'in, ABD tarafının, ABD Başkanı Joe Biden'ın 14 Kasım'da yaptığı ABD'nin "Taiwan'ın bağımsızlığını" desteklemediği, "iki Çin" ya da "bir Çin, bir Taiwan"ı desteklemediği ve Çin'le herhangi bir çatışma içine girme gibi bir niyeti olmadığı şeklindeki açıklamasını içtenlikle uygulamasını umduğunu dile getirdi.

Wu söz konusu açıklamayı ABD Kongresi'ne bağlı ABD-Çin Ekonomi ve Güvenlik İnceleme Komisyonu'nun yıllık raporunda yer alan Taiwan'la ilgili içerik konusunda yorumda bulunurken yaptı.

Taiwan'ın Çin topraklarının kutsal ve bölünemez bir parçası olduğunu vurgulayan Wu, ABD-Taiwan askeri ilişkilerini güçlendirmeye yönelik her türlü hamlenin, Çin'in içişlerine karışma ve ABD'nin taahhütlerinin ihlali anlamına gelen yanlış hareketler olacağını söyledi.

Wu, Taiwan'ın silahlandırılması yoluyla Çin ana karasını kontrol altına alma çabalarının manasız olduğunu ve başarısızlığa mahkum olduğunu vurguladı.