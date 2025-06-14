Çin Savunma Bakanlığı'ndan Taiwan Uyarısı

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Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Jiang Bin, diğer ülkeleri tek Çin ilkesine uymaya ve Taiwan bağımsızlığı yanlısı ayrılıkçılara destek vermekten vazgeçmeye çağırdı.

BEİJİNG, 14 Haziran (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Jiang Bin, ilgili ülkelere tek Çin ilkesine uymaları ve "Taiwan bağımsızlığı" yanlısı ayrılıkçılara yanlış mesajlar göndermekten vazgeçmeleri çağrısında bulundu.

Sözcü cuma günü yaptığı açıklamada Taiwan'da sivil bir grup tarafından düzenlenen ve ABD ile Japonya'dan eski üst düzey komutanların katıldığı genelkurmay başkanı düzeyindeki savaş simülasyonu ile Taipei'de gerçekleştirilen ABD-Taiwan savunma sanayi forumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Taiwan konusunun tamamen Çin'in iç meselesi olduğunu ve dış müdahalenin hiçbir şekilde kabul edilemez olduğunu kaydeden Jiang, "Taiwan bağımsızlığı" yanlılarını cesaretlendirenlerin Boğaz'ın iki yakasındaki barış ve istikrarı baltalayacağını ve ateşle oynayanların eninde sonunda kendi yanacağını ifade etti.

Sözcü, "'Tayvan bağımsızlığı' için dış destek arama ve Çin'i Taiwan'ı kullanarak baskılamaya yönelik her türlü plan başarısız olmaya mahkumdur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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