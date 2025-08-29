Çin Savunma Bakanlığı'ndan Taiwan'ın Savunma Bütçesine Sert Tepki

BEİJİNG, 29 Ağustos (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Zhang Xiaogang, Taiwanlı yetkililerin savunma bütçesini artırma kararını "yanlış olan saldırganlık yolunda ilerleme" olarak niteleyerek sert tepki gösterdi.

Zhang, perşembe günkü basın toplantısında Taiwanlı yetkililerinin onayladığı 2026 mali bütçesi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Onaylanan bütçede Taiwan'ın öngörülen gayrisafi yurtiçi hasılasının yüzde 3,32'sine karşılık gelen savunma harcamaları rekor seviyeye ulaşıyor. Söz konusu kararın ABD'nin talebi üzerine alındığı belirtiliyor.

Sözcü, Taiwan kamuoyunun genel itibarıyla barış, kalkınma, etkileşim ve işbirliği yanlısı olduğunu söyledi.

Buna karşın Lai Ching-te liderliğindeki Taiwan yetkililerinin ABD'ye sonsuz tavizler vermeye devam ettiğini ve Taiwan'ın kaynaklarını tüketen bir "ATM" işlevi gördüğünü kaydeden Zhang, bunun da kaçınılmaz olarak kendi kendini yok etmeye yol açacağını vurguladı.

Zhang, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun, ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğünü kararlılıkla korumak üzere eğitimlerini ve savaş hazırlığını artırdığını sözlerine ekledi.