Çin Savunma Bakanlığı'ndan Filipinler'e Uyarı

Çin Savunma Bakanlığı, Filipinler gemilerinin Huangyan Dao adası karasularına yasadışı girişi ve denizde yarattığı gerginliği kınayarak, bu eylemlerin derhal durdurulmasını talep etti.

BEİJİNG, 15 Ağustos (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Jiang Bin, Filipinler'den Çin'in Huangyan Dao adası açıklarındaki karasularına yasadışı olarak giren ve denizde kargaşa ve gerginlik yaratan birden fazla Filipinler gemisinin ihlal ve provokasyon eylemlerini derhal son vermesini istedi.

Jiang, cuma günkü basın toplantısında söz konusu eylemlerin Çin'in egemenlik ve çıkarlarını ciddi şekilde ihlal ettiğini, Çin gemilerindeki personelin güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye attığını ve Güney Çin Denizi'ndeki barış ve istikrarı ciddi şekilde zedelediğini söyledi.

