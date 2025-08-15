Çin Savunma Bakanlığı'ndan Filipinler'e Uyarı

BEİJİNG, 15 Ağustos (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Jiang Bin, Filipinler'den Çin'in Huangyan Dao adası açıklarındaki karasularına yasadışı olarak giren ve denizde kargaşa ve gerginlik yaratan birden fazla Filipinler gemisinin ihlal ve provokasyon eylemlerini derhal son vermesini istedi.

Jiang, cuma günkü basın toplantısında söz konusu eylemlerin Çin'in egemenlik ve çıkarlarını ciddi şekilde ihlal ettiğini, Çin gemilerindeki personelin güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye attığını ve Güney Çin Denizi'ndeki barış ve istikrarı ciddi şekilde zedelediğini söyledi.