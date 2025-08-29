Çin Savunma Bakanlığı'ndan Filipinler'e Sert Uyarı

BEİJİNG, 29 Ağustos (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Zhang Xiaogang, Güney Çin Denizi'nde istikrarı baltalayan ve sorun çıkaran ülkenin defalarca kanıtlandığı üzere Filipinler olduğunu söyledi.

Zhang, perşembe günkü basın toplantısında Filipinler ve Avustralya'nın kısa süre önce gerçekleştirdiği ortak tatbikata ve iki ülkenin Güney Çin Denizi'ndeki "Çin'in eylemleri" karşısında duydukları endişeler nedeniyle savunma işbirliğini güçlendireceklerine dair yaptığı ortak açıklamaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Filipinler'in sürekli olarak dış güçlerin nüfuzunu arkasına alarak Güney Çin Denizi'nde dalgalanmalara yol açtığını belirten Zhang, bu tutumun bölgesel güvenlik ve istikrarı tehlikeye attığını ifade etti.

Zhang, bazı ülkeleri, bölgedeki ülkelerin ortak çıkarlarına zarar veren Filipinler'in sorumsuz eylemlerini kışkırtıp desteklemekle suçladı.

Çin'in toprak egemenliği ve deniz hak ve çıkarlarını korumak üzere attığı adımların haklı ve meşru olduğunu vurgulayan Zhang, "Her türlü kışkırtıcı davranışa karşı kararlı önlemler alacağız" dedi.