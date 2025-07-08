Çin Savunma Bakanlığı'ndan Askeri İhracata Dair Açıklama

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Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Jiang Bin, askeri ekipman ihracatında ihtiyatlı ve sorumlu bir yaklaşım sergilediklerini söyledi. Bazı ülkelerle silah tedarik görüşmeleri hakkında bilgi veren Jiang, ekipman geliştirme başarılarını dostlarla paylaşmaya istekli olduklarını vurguladı.

BEİJİNG, 8 Temmuz (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Jiang Bin, askeri ekipmanların ihracatı konusunda her zaman ihtiyatlı ve sorumlu bir yaklaşım sergilediklerini belirterek, ekipman geliştirme konusundaki başarılarını dost ülkelerle paylaşmaya istekli olduklarını söyledi.

Jiang açıklamayı salı günkü basın toplantısında bazı ülkeler ile Çin arasındaki silah tedarik görüşmelerine ilişkin bir soru üzerine yaptı. Basında yer alan haberlerde, bazı ülkelerin J-10 savaş uçakları da dahil olmak üzere silah tedarik planlarına ilişkin Çin'le görüşmelerde bulunduğu bilgisi yer almıştı.

Sözcü, bölgesel ve küresel barış ve istikrarda yapıcı rol oynama konusunda kararlı olduklarını da vurguladı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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