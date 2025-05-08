Çin Savunma Bakanlığı'ndan ABD'ye Sert Tepki

BEİJİNG, 8 Mayıs (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Zhang Xiaogang, ABD'nin Asya Pasifik bölgesini "barut fıçısına" çevirme girişimlerinin, bölgedeki insanların güvenlik ve refahını ciddi şekilde tehlikeye attığını söyledi.

Zhang, perşembe günkü basın toplantısında ABD Savunma Bakanı'nın Hint-Pasifik bölgesinde Çin'e karşı caydırıcılık çağrısı ve ABD'nin Filipinler'de silah ve lojistik malzeme depolamak üzere büyük bir askeri tesis inşa etme planları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin sık sık hegemonyasını sürdürmek için Çin'i bir bahane olarak kullandığını ve Asya Pasifik bölgesini "barut fıçısına" çevirme girişimlerinin ilgili ülkeleri riske attığını kaydeden Zhang, bu tür hamlelerin bölgedeki insanların ve ülkelerin güvenlik ve refahına büyük zarar verdiğini vurguladı.

"Gerçeklerin de pek çok kez ortaya koyduğu üzere Amerika'nın düşmanı olmak tehlikeli, dostu olmaksa ölümcüldür" diyen Zhang, ilgili ülkelere, bölgede zorlukla elde edilen barış ve güvenliği riske atacak sorunlardan kaçınmaları ve başkalarının piyonu olmamaları tavsiyesinde bulundu.