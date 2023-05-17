Çin Savunma Bakanlığı: Çin ve Yeni Zelanda Askeri İlişkileri Geliştirmeye Hazır

BEİJİNG, 17 Mayıs (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tan Kefei'nin verdiği bilgiye göre Çin ve Yeni Zelanda askeri kurumları, yakın zamanda gerçekleştirilen stratejik diyalog sırasında yeni şartlar bağlamında ilişkileri daha da geliştirmeye istekli olduklarını dile getirdi.

BEİJİNG, 17 Mayıs (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tan Kefei'nin verdiği bilgiye göre Çin ve Yeni Zelanda askeri kurumları, yakın zamanda gerçekleştirilen stratejik diyalog sırasında yeni şartlar bağlamında ilişkileri daha da geliştirmeye istekli olduklarını dile getirdi.

Salı günü düzenlenen basın toplantısında konuşan Tan, söz konusu açıklamayı 10 Mayıs'ta Çin'in kuzeybatısındaki Xi'an kentinde Çin ve Yeni Zelanda askeri kurumları arasında düzenlenen 11. Stratejik Diyalog Toplantısı hakkında gelen bir soruya yanıt verirken yaptı.

Tan, iki tarafın "bölgesel güvenlik durumu ve ortak endişe duyulan konularda samimi, derinlemesine ve dostane görüşmelerde" bulunduğunu belirtti.

Sözcü, tarafların ABD, İngiltere ve Avustralya arasındaki nükleer denizaltı işbirliğinin yanı sıra deniz ve hava sahası güvenliği konularında görüş alışverişinde bulunduğunu da dile getirdi.