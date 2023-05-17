Çin Savunma Bakanlığı: ABD'nin Taiwan Meselesinde Zamanı Tersine Çevirmesine İzin Vermeyeceğiz

BEİJİNG, 17 Mayıs (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tan Kefei, ABD tarafının Taiwan meselesinde tarihin akışını tersine çevirme girişimlerinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Tan söz konusu açıklamayı, ABD hükümetinin Presidential Drawdown Authority yetkisi aracılığıyla Taiwan'a silah yardımı yapmayı planladığı ve Amerikan ordusunun kısa süre önce Taiwan'a yerel askerleri eğitmek için asker gönderdiğine ilişkin basında çıkan haberler üzerine yaptı.

ABD'nin attığı adımları değerlendiren Tan, ABD'nin bir süredir Demokratik İlerleme Partisi yetkilileriyle askeri itilafı artırdığına işaret etti. Tan, ABD'nin Demokratik İlerleme Partisi ile askeri temasları güçlendirip iki taraf arasında asli ilişkiler geliştirmesinin, Çin-ABD ilişkilerinin temelini sarstığını ve Taiwan Boğazı boyunca barış ve istikrara zarar verdiğini söyledi.

Sözcü, "Çin bu yanlış ve tehlikeli adımlardan son derece hoşnutsuz ve buna kesinlikle karşı çıkıyor. Bu çerçevede ABD'ye resmi olarak tutumumuzu ilettik" dedi.

Tan, Taiwan meselesinin Çin'in temel çıkarlarının özünde yer aldığını ve Çin-ABD ilişkilerinde aşılmaması gereken ilk kırmızı çizgi olmaya devam ettiğini kaydetti.

Sözcü, Çin ile ABD arasında diplomatik ilişkiler kurulmasının ön şartlarının, ABD'nin Taiwan ile sözde "diplomatik ilişkilerini" kesmesi, Taiwan makamlarıyla "karşılıklı savunma anlaşmasını" feshetmesi ve askeri güçlerini Taiwan'dan çekmesi şeklinde üç ilke olarak sıraladı.

Tan, "ABD tarafını, tek Çin ilkesine ve Çin ile ABD arasındaki üç ortak bildirinin hükümlerine ciddiyetle uyması, 'Taiwan'ın bağımsızlığını' desteklememe taahhüdünü yerine getirmesi ve Taiwan ile her türlü askeri itilafı durdurması konusunda sert şekilde uyarıyoruz" dedi.

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü açıklamasında ayrıca, "Demokratik İlerleme Partisi yetkilileri ile 'Taiwan'ın bağımsızlığından' yana olan ayrılıkçı güçleri, bağımsızlık arayışına yönelik ABD desteğiyle veya zorla yapılacak herhangi bir girişimin hiçbir yere varmayacağı konusunda sert şekilde uyarıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Tan, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun askeri eğitimlerini ve savaşa hazırlık durumunu güçlendirmeye, "Taiwan'ın bağımsızlığına" yönelik girişimleri ve her türlü dış müdahaleyi kararlı şekilde bertaraf etmeye ve ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğünü kararlılıkla korumaya devam edeceğini sözlerine ekledi.