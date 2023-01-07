Çin Savunma Bakanı, Türkmen Mevkidaşıyla Biraraya Geldi

BEİJİNG, 7 Ocak (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Savunma Bakanı Wei Fenghe, Cuma günü Beijing'de Türkmenistan Savunma Bakanı Begench Gundogdyev ile bir görüşme gerçekleştirdi.

BEİJİNG, 7 Ocak (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Savunma Bakanı Wei Fenghe, Cuma günü Beijing'de Türkmenistan Savunma Bakanı Begench Gundogdyev ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Wei, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhamedov'un Cuma günü biraraya geldiğini ve birlikte Çin ile Türkmenistan arasında kapsamlı stratejik ortaklık kurulduğunu ilan ederek Çin-Türkmenistan ilişkilerinde yeni bir dönemi başlattıklarını söyledi.

Wei, Çin'in iki ordu arasındaki stratejik iletişimi artırmayı sürdürmek, pragmatik işbirliğini derinleştirip genişletmek ve ortak bir geleceğe sahip, birbirine daha yakın bir Çin-Türkmenistan toplumunu ortaklaşa inşa etmek üzere Türkmenistan'la çalışmaya hazır olduğunu vurguladı.

Gundogdyev ise Türkmenistan'ın Çin ile dostane alışverişleri güçlendirerek savunma ve güvenlik alanındaki işbirliğini derinleştirmeye ve iki ülkenin ortak çıkarlarıyla bölgesel barış ve kalkınmayı korumaya istekli olduğunu söyledi.