Çin Savunma Bakanı, Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanı ile Görüştü

BEİJİNG, 8 Mayıs (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Savunma Bakanı Li Shangfu, Beijing'de Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Amjad Khan Niyazi ile bir araya geldi.

BEİJİNG, 8 Mayıs (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Savunma Bakanı Li Shangfu, Beijing'de Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Amjad Khan Niyazi ile bir araya geldi.

Pazartesi günü yapılan görüşmede Li, iki ülkenin orduları arasındaki ilişkinin Çin-Pakistan ilişkilerinin önemli bir parçası olduğunu vurgulayarak, taraflar arasındaki işbirliğinin her iki donanma da dahil olmak üzere çeşitli alanlarda iyi sonuçlar verdiğini söyledi.

Li, iki ülke ordusunun yeni etkileşim alanlarını artırması, yeni işbirliği hususları yaratması, ayrıca her iki ülke ve bölgenin güvenlik çıkarlarını korumak için birlikte çalışması gerektiğine işaret etti.

Amiral Amjad Khan Niyazi ise Pakistan Deniz Kuvvetleri'nin Çin Donanması ile daha yakın bir işbirliği mekanizması kurmaya, pragmatik etkileşim ve işbirliğini daha da derinleştirmeye, ayrıca bölgesel güvenlik ve istikrarı birlikte korumaya istekli olduğunu belirtti.