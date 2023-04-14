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Çin Savunma Bakanı Li, Rusya'yı ziyaret edecek

Çin Savunma Bakanı Li, Rusya'yı ziyaret edecek

Güncel Haberler

Çin Savunma Bakanı Li Şangfu'nun, göreve atanmasının ardından ilk yurt dışı ziyaretini 16-18 Nisan'da Rusya'ya yapacağı bildirildi.

Çin Savunma Bakanı Li Şangfu'nun, göreve atanmasının ardından ilk yurt dışı ziyaretini 16-18 Nisan'da Rusya'ya yapacağı bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Şangfu, 16-18 Nisan'da ülkeyi ziyaret ederek Bakan Sergey Şoygu ile bir araya gelecek.

İki bakan, görüşmede Rusya ile Çin arasında savunma alanındaki işbirliği, küresel ve bölgesel güvenlik ile ilgili konuları ele alacak.

Şangfu, martta bakan olarak atanmasının ardından ilk yurt dışı ziyaretini Rusya'ya yapacak.

Kaynak: AA / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Sergey Şoygu Rusya Güncel Haberler

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