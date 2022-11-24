Çin Savunma Bakanı, Kamboçya'da Düzenlenen 9. Asean Savunma Bakanları Genişletilmiş Toplantısı'nda Konuşma Yaptı

SİEM REAP, 24 Kasım (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Savunma Bakanı Wei Fenghe Çarşamba günü Kamboçya'nın kuzeybatısındaki Siem Reap eyaletinde düzenlenen 9. ASEAN Savunma Bakanları Genişletilmiş Toplantısı'nda (ADMM-Artı) bir konuşma yaptı.

SİEM REAP, 24 Kasım (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Savunma Bakanı Wei Fenghe Çarşamba günü Kamboçya'nın kuzeybatısındaki Siem Reap eyaletinde düzenlenen 9. ASEAN Savunma Bakanları Genişletilmiş Toplantısı'nda (ADMM-Artı) bir konuşma yaptı.

Wei, yakın zamanda başarılı şekilde sonuçlanan Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) 20. Ulusal Kongresi'nin, her bakımdan modern bir sosyalist ülkenin kurulmasına yönelik büyük bir ayrıntılı plan çizdiğini söyledi.

Wei, merkezinde Xi Jinping'in bulunduğu ÇKP Merkez Komitesi'nin liderliğinde Çin'in, Çin tarzı modernleşmeyi ileri götürme çabasını sürdüreceğini ve Çin ulusunun büyük ölçüde yeniden canlanması hedefinin kesinlikle gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.

Wei, şu anda dünya barışı ve kalkınmanın büyük zorluklarla karşı karşıya kaldığını ve insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluk inşasının doğru seçenek olduğunu çünkü dünyanın geleceğinin buna bağlı olduğunu dile getirdi.

Wei, tüm tarafların endişelerini gideren ve çıkarlarını dikkate alan bir bölgesel düzen inşa etmek için tüm ülkelerin ayrılmak yerine birleşmeleri ve zorba olmak yerine adil olmaları, kapalı olmak yerine açık olmaları ve kendi çıkarları peşinde koşmak yerine karşılıklı olarak faydalı olmaları gerektiğini vurguladı.

Wei, Çin'in her zaman istikrarın güçlendirilmesine ve dünyaya pozitif enerji verilmesine kararlı olduğunu söyledi.

Wei, Çin'in barışçıl kalkınmasının kesinlikle küresel ortak kalkınma açısından yeni fırsatlar sağlayacağını ve dünya barış ve istikrarının korunmasında yapıcı bir rol oynayacağını sözlerine ekledi.

Çin ordusunun bir barış gücü olduğunu ve diğer ülkelerin ordularıyla birlikte dünya barışına katkıda bulunmaya istekli olduğunu kaydeden Wei, Çin'in diğer ülkelerin çıkarlarına göz dikmediğini, ama kendi çıkarlarını savunma konusunda son derece azimli olduğunu dile getirdi.

Wei, Çin ordusunun tüm işgalci düşmanları geri püskürtme konusunda kendinden emin ve kabiliyetli olduğunu söyledi.

Asya-Pasifik bölgesindeki güvenlik durumunun, bazı kaygı verici faktörlere rağmen istikrarlı şekilde devam ettiğini vurgulayan Wei, çeşitli ülkelerin savunma departmanlarının, ASEAN'ın merkeziliğini devam ettirmesi, Küresel Güvenlik İnisiyatifi'ni uygulaması, uygulamaya yönelik işbirliğine odaklanması ve güçlü bir bölgesel güvenlik bariyeri oluşturmak üzere birlikte çalışması gerektiğini ifade etti.

9. ADMM-Artı'da uyumlulaştırılmış güvenlik için dayanışmanın güçlendirilmesine yönelik bir ortak bildiri görüşülüp karara bağlandı.

Toplantı sırasında ABD, Vietnam, Laos, Avustralya, Yeni Zelanda ve Güney Kore gibi birçok ülkenin savunma bakanlarının yanı sıra Rusya savunma bakan yardımcısıyla biraraya gelen Wei, askeri işbirliğinin ilerletilmesi ve ortak ilgi alanlarındaki konularda görüş alışverişinde bulundu.