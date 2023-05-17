Çin Savunma Bakanı ile Japon Mevkidaşı Direkt Hat Üzerinden İlk Görüşmelerini Yaptı

BEİJİNG, 17 Mayıs (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Savunma Bakanı Li Shangfu, Japonya Savunma Bakanı Hamada Yasukazu ile iki ülke arasındaki ilişkiler ve savunma ilişkileri hakkında görüş alışverişinde bulunmak üzere bir telefon görüşmesi yaptı.

BEİJİNG, 17 Mayıs (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Savunma Bakanı Li Shangfu, Japonya Savunma Bakanı Hamada Yasukazu ile iki ülke arasındaki ilişkiler ve savunma ilişkileri hakkında görüş alışverişinde bulunmak üzere bir telefon görüşmesi yaptı.

Resmi açıklamaya göre Salı günü yapılan görüşme, iki savunma makamı arasında ilk kez deniz ve hava irtibat mekanizması kapsamındaki direkt telefon hattıyla gerçekleştirildi.

Açıklamada direkt hattın kurulmasının, iki ülkenin liderleri arasında varılan önemli fikir birliğine uyan pratik bir önlem olduğu belirtildi.

Açıklamaya göre direkt hat, iki savunma makamı arasındaki iletişim kanallarını etkin bir şekilde zenginleştirerek iki tarafın deniz ve deniz üstü kriz yönetimini iyileştirmesine yardımcı olacak ve bu sayede bölgesel barış ve istikrarın korunması kolaylaşacak.