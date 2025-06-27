Çin Savunma Bakanı Dong Jun, Şanghay İşbirliği Örgütü Toplantısında Ülkelerle Görüşmeler Yaptı

QİNGDAO, 27 Haziran (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanı Dong Jun, Shanghai İşbirliği Örgütü Genel Sekreteri ve Özbekistanlı, Kazakistanlı, Tacikistanlı ve Hindistanlı mevkidaşlarıyla görüşmeler gerçekleştirdi.

Dong, perşembe günü Çin'in doğusundaki Qingdao kentinde düzenlenen Shanghai İşbirliği Örgütü Savunma Bakanları Toplantısı'na katılan konuklarıyla yaptığı görüşmelerde, örgütün gerçek çok taraflılığı hayata geçirmede ve küresel stratejik istikrarı korumada önemli bir güç olduğunu söyledi.

Bakan, tek taraflılığın, korumacılığın ve hegemonyacı eylemlerin ciddi etkileriyle mücadele etmek ve bölgesel refah ve istikrara daha fazla kesinlik ve pozitif enerji katmak üzere ortak çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

Dong, savunma ve güvenlik işbirliğinde sürekli yeni ilerlemeler kaydetmek üzere örgüt üyesi ülkelerin savunma bakanlıkları ve ordularıyla yakın şekilde çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

Katılımcılar, Shanghai İşbirliği Örgütü çerçevesindeki savunma ve güvenlik işbirliği düzeyini artırmaya ve bölgede ve dünyada güvenlik, istikrar, kalkınma ve refahı teşvik etmeye istekli olduklarını ifade etti.