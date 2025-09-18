Çin Savunma Bakanı Dong Cün'den Uluslararası Düzen ve Barış Çağrısı

Çin Savunma Bakanı Dong Cün, dünyanın savaşla barış, diyalog ve cepheleşme arasında tercih yapmayı gerektiren kritik bir kavşakta olduğu bir dönemden geçtiğini belirterek, hegemonya ve tek taraflılığa karşı ülkelere aralarında işbirliğini geliştirerek uluslararası düzeni savunma çağrısında bulundu.

Bakan Dong, Çin'in düzenlediği uluslararası savunma diyaloğu 12. Pekin Şiangşan Forumu'nda konuştu.

Dünyada bugün barış ve kalkınma eğilimi değişmemiş olsa da soğuk savaş mantığının, hegemonyacılığın ve korumacılığın gölgelerinin hala kol gezdiğini belirten Dong, "Bugün dünya yeniden bir yol ayrımıyla karşı karşıya. Savaş ile barış, diyalog ile cepheleşme, kazan-kazan işbirliği ile sıfır toplamlı oyun arasında adil ve doğru tercihi yapmalıyız." dedi.

Çinli Bakan, Çin'in resmi söylemine uygun olarak, "Çin halkının Japon saldırganlığına karşı direniş savaşı ve dünya antifaşist savaşı" olarak adlandırdığı İkinci Dünya Savaşı'nın bitişinin ve Birleşmiş Milletler'in (BM) kuruluşunun 80. yılında, tarihsel adaleti korumak için geniş çaplı mutabakatı güçlendirmenin gereğine işaret etti.

ABD'yi üstü örtülü eleştirerek, "kılık değiştirmiş hegemonya mantığına ve zorba eylemlere" karşı uluslararası düzeni koruma çağrısı yapan Dong, "Çin ordusu, egemen eşitliği savunmak, savaş sonrası uluslararası düzeni korumak ve çok taraflılığı güçlendirmek için tüm taraflarla birlikte çalışmaya hazırdır." ifadesini kullandı.

Askeri ittifaklara eleştiri

Dong, ülke ismi vermeden, askeri ittifakları ve siyasi grupları eleştirdi, bunların hegemonya ve bencil çıkarlara hizmet eden küçük, dışlayıcı gruplar olduğunu, neyin çıkarlarına olduğuna kendi kendilerine karar verdikleri vurgulayarak, "Bu bloklardaki ülkeler, başkalarını ya dost ya düşman olarak görüyor. Meşruluklarını korumak için düşmanlar yaratıyor, bölünmeleri kışkırtarak kaos ihraç ediyor." şeklinde konuştu.

Güç siyasetinin uluslararası alana hakim olmasının sakıncasına dikkati çeken Çinli Bakan, şunları kaydetti:

"Dış askeri müdahaleler, etki alanları oluşturma arayışı ve ülkeleri taraf seçmeye zorlamak, uluslararası topluluğu kaosa sürükleyecektir. Askeri güçte mutlak üstünlük takıntısı ve 'güçlü olan haklıdır' yaklaşımı orman kanunu ve kargaşa ile tanımlanan bir dünyaya götürür."

Dong, buna karşı Çin'in "barış için bir güç" olduğunu belirterek, "Çin ordusu güçlendikçe savaşı caydırma kapasitesi artıyor. Bu da küresel barış ve kalkınmaya daha güçlü güvence sağlıyor." yorumunu yaptı.

Çinli Bakan, konuşmasında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Şanghay İşbirliği Örgütünün (ŞİÖ) 31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde Tiencin şehrindeki zirve toplantısında ve akabinde 3 Eylül'de İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 80. yılı dolayısıyla düzenlediği askeri geçit töreninde yaptığı konuşmada verdiği ana mesajları yineledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın tek taraflı tarife artışlarıyla dünya ticareti ve ortaklarıyla ilişkilerini yeniden biçimlendirmeye çalıştığı bir dönemde Çin, kendisini başka ülkelerinin haklarını koruyan bir istikrar gücü olarak konumlandırma arayışında.

Şiangşan Forumu

Çin, Şiangşan Savunma Forumu'nu, yükselen bir güç olarak savunma ve güvenlik alanında kendi kavram ve fikirlerini öne çıkarabileceği bir uluslararası tartışma platformu olarak görüyor.

Pekin yönetimi, toplantıyı, Asya-Pasifik bölgesinin önde gelen güvenlik forumu Shangri-La Diyaloğu'na alternatif, "Küresel Güney" olarak adlandırılan, gelişmekte olan ülkelerin uluslararası güvenlikteki rolünün odakta olduğu bir tartışma platformu olarak konumlandırıyor.

Bu yıl "Uluslararası Düzenin Korunması ve Barışçı Kalkınmanın Geliştirilmesi" teması altında düzenlenen foruma, 100'den fazla ülkeden savunma ve ordu yetkilileri ile uluslararası ve bölgesel örgütlerin temsilcileri katılıyor.