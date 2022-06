Çin Savunma Bakanı, Çin'in Taiwan Sorunundaki Kararlı Tutumunu Yineledi - Haberler

SİNGAPUR, 11 Haziran (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Savunma Bakanı Wei Fenghe, Çin'in Taiwan sorunu konusundaki kararlı tutumunu yineledi. Wei, Cuma günü Singapur'daki 19. Shangri-La Diyaloğunun oturum aralarında ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile yaptığı görüşmede, Taiwan'ın, Çin topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğunu ve tek Çin ilkesinin, Çin-ABD ilişkilerinin siyasi temeli olduğunu söyledi. Wei, Çin'i kontrol altına almak için Taiwan ile ilgili sorunları kullanma planının başarısızlığa mahkum olduğunu belirtti. Çin Milli Savunma Bakanlığı sözcüsü Wu Qian'a göre Wei, görüşme sırasında, ABD tarafından yakın zamanda açıklanan, Taiwan'a yeniden silah satışının gerçekleşmesinin tek Çin ilkesini ve Çin ve ABD'nin ortak yayınladığı üç bildiriyi ciddi şekilde ihlal ettiğini, Çin'in ulusal egemenliğini ve güvenlik çıkarlarını baltaladığını ve Çin-ABD ilişkilerine ve Taiwan Boğazı'ndaki barış ve istikrara ciddi zarar verdiğini söyledi.

Wu, toplantıdan sonra düzenlediği basın toplantısında, Wei'nin, Çin'in silah satışlarına şiddetle karşı çıktığını ve şiddetle kınadığını kaydettiğini ve herhangi biri Taiwan'ı Çin'den ayırmaya cesaret ederse, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun (PLA) ne pahasına olursa olsun savaşmaktan, herhangi bir "Taiwan bağımsızlığı" girişimini ezmekten ve ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumaktan başka seçeneği kalmayacağını vurguladığını söyledi. Çin Askeri Bilimler Akademisi eski Başkan Yardımcısı He Lei de Japonya Başbakanı Fumio Kişida'nın Cuma akşamı yaptığı açılış konuşmasının ardından yapılan bir başka bilgilendirme toplantısında, Taiwan'ın, Çin'in kutsal topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğunu, Taiwan sorununun Çin'in temel çıkarlarını ilgilendirdiğini ve Çin'in iç ve kendi meselesi olduğunu söyledi.

Çin'in tek yasal hükümetinin Çin Halk Cumhuriyeti hükümeti olduğunu belirten He, "Çin birleşik olmalıdır ve olacaktır, PLA, Çin'in anavatanı tamamen yeniden birleştirmesini gerçekleştirmek için kararlılığa, güvene, yeteneğe ve araçlara sahiptir. 'Taiwan bağımsızlığı' başarısızlığa mahkumdur." diye konuştu. "Taiwan bağımsızlığı"nın hiçbir yere varmayacağını ve bu nedenle başarısızlığa mahkum olduğunu belirten He, "Taiwan bağımsızlığını" desteklemenin asla iyi bir sonu olmayacağını söyledi. He "Çin'in kalkınması dünyada barışın gücüne güç katar ve Çin'in askeri kapasitesinin gelişmesi, ulusal çıkarlarını ve dünya barışını korumanın gücünü pekiştirir" dedi.

Xinhua / Güncel