Çin Savunma Bakanı: Çin Güvenlik Mimarisi Konusunda Sco Ülkeleriyle İşbirliği Yapacak

YENİ DELHİ, 29 Nisan (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Savunma Bakanı Li Shangfu, Çin'in dengeli, etkin ve sürdürülebilir bir güvenlik mimarisi kurmak üzere Shanghai İşbirliği Örgütü (SCO) üyeleri ile işbirliği yapmaya hazır olduğunu söyledi.

YENİ DELHİ, 29 Nisan (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Savunma Bakanı Li Shangfu, Çin'in dengeli, etkin ve sürdürülebilir bir güvenlik mimarisi kurmak üzere Shanghai İşbirliği Örgütü (SCO) üyeleri ile işbirliği yapmaya hazır olduğunu söyledi.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de SCO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılan Li Cuma günü yaptığı konuşmada, söz konusu toplantının stratejik işbirliğini güçlendirmek ve güvenlik işbirliğini görüşmek üzere SCO ülkeleri için kilit önemde bir platform haline geldiğini dile getirdi.

Bakan, geçen yılın Eylül ayında Özbekistan'ın Semerkant kentinde gerçekleştirilen SCO Devlet Başkanları Konseyi toplantısında önemli mutabakatlara varıldığını hatırlattı.

Li, Çin'in küresel ve bölgesel barış ve istikrara katkıda bulunmak amacıyla Küresel Güvenlik İnisiyatifi'ni uygulamak, stratejik karşılıklı güveni derinleştirmek, terörle mücadele işbirliğini geliştirmek ve işbirliği sahalarını genişletip, bu alandaki mekanizmaları da geliştirmek adına diğer SCO üyeleriyle el ele vermeye istekli olduğunu söyledi.

Toplantıda savunma bakanları, stratejik iletişimi daha da kuvvetlendirme, mutabakatlara odaklanma, SCO işbirliğini genişletme ve bölgesel güvenlik ve istikrarı ortak şekilde koruma taahhütlerinde bulundu.

Toplantının ardından ortak bildiri yayımlandı.

Hindistan'da bulunduğu süre içinde Li, Belarus, Kırgızistan, Hindistan, Kazakistan, Tacikistan, Rusya, Özbekistan ve İran'ın savunma bakanları ile uluslararası ve bölgesel durumlar, ikili ve askeri ilişkiler ve ortak ilgi alanlarına giren konulara dair görüşmeler gerçekleştirdi.