Çin Savunma Bakanı, Çin-Afrika Barışını ve Güvenlik İşbirliğini Geliştirme Çağrısında Bulundu

BEİJİNG, 26 Temmuz (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Savunma Bakanı Wei Fenghe, Pazartesi günü video bağlantısıyla düzenlenen 2. Çin- Afrika Barış ve Güvenlik Forumu'nun bakanlar toplantısında Çin- Afrika barış ve güvenlik işbirliğini geliştirme çağrısında bulundu. Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, foruma bir tebrik mektubu gönderdi. Mektup toplantıda Wei tarafından okundu. Wei, Çin- Afrika barış ve güvenlik işbirliğine büyük önem veren Cumhurbaşkanı Xi'nin yeni dönemde ortak geleceğe sahip Çin- Afrika topluluğu inşa etme girişimini öne çıkararak Çin ve Afrika'nın dayanışma ve koordinasyonu güçlendirmesi ve ortak güvenliği sağlaması için ileriye dönük çalışmalarını işaret ettiğini söyledi. Wei, Çin ve Afrika'nın yakın stratejik iletişimi sürdürmesi, ekipman ve teknolojik işbirliğini artırması, ortak deniz tatbikatlarını ve eğitimini derinleştirmesi ve profesyonel alanlardaki temasını genişletmesi gerektiğini ifade etti. Afrika ülkelerinden toplantıya katılan temsilciler, Çin'in barış ve güvenlik alanlarında Afrika'ya verdiği destek ve yardımı takdir ettiklerini ifade etti. Afrika ülkelerinin Çin ile dayanışma ve işbirliğini güçlendirmeyi dört gözle beklediklerini söylediler. Foruma Afrika Birliği ve Afrika ülkelerinden yaklaşık 50 bakanlık düzeyinde yetkili ve üst düzey temsilci katıldı.

Xinhua / Güncel