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Çin Savunma Bakanı, BM Barış Gücü Taahhütlerini Vurguladı

Çin Savunma Bakanı, BM Barış Gücü Taahhütlerini Vurguladı
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Çin Savunma Bakanı Dong Jun, Berlin'de düzenlenen BM 2025 Barış Gücü Bakanlar Toplantısı'nda, Birleşmiş Milletler'in barışı koruma çabalarının önemini vurgulayarak, BM'nin küresel güvenlikteki merkezi rolünü desteklediklerini ifade etti. Guterres ise Çin'in çok taraflılığa verdiği önemi takdir etti.

BERLİN, 14 Mayıs (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanı Dong Jun, Birleşmiş Milletler'in barışı koruma çabalarının önemine dikkat çekerek, BM'nin küresel güvenlik yönetişimindeki merkezi rolü ve temel konumunu desteklediklerini yineledi.

Dong, salı günü Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen BM 2025 Barış Gücü Bakanlar Toplantısı sırasında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü. BM'nin, kuruluşundan bu yana geçen 80 yıl boyunca uluslararası eşitlik ve adaletin korunmasında önemli bir rol oynadığını belirten Dong, karmaşık ve kapsamlı değişikliklerin yaşandığı mevcut uluslararası konjonktürde BM'nin rolünün azaltılmaması, tersine güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

BM'nin barış gücü operasyonlarının barışı sağlamak için ortaya çıktığını kaydeden Dong, bu operasyonların dünya barışının korunmasında önemli rol oynadığını vurguladı.

Çin'in yeni barış gücü taahhütlerinde bulunacağını belirten Dong, BM barış gücü çabalarının reform ve dönüşümünü destekleyeceklerini ve BM barış gücü operasyonlarına kararlı şekilde destek vermeye ve bu faaliyetlerde yapıcı güç olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Guterres ise Çin'in BM'ye uzun süredir devam eden desteğini takdirle karşıladıklarını ifade ederek Çin'i hem günümüzde hem de gelecekte çok taraflılığın önemli bir dayanağı olarak nitelendirdi.

BM'nin Çin tarafından önerilen üç önemli küresel inisiyatife büyük değer verdiğini belirten Guterres, güç siyasetine dayalı tek taraflılığa kararlılıkla karşı çıkarak Çin ile birçok alanlarda yakın işbirliği yapmaya kararlı olduklarını söyledi.

Çin'in BM gücü çabalarında giderek artan önemine işaret eden Guterres, bu alanda Çin ile daha yakın işbirliği yapmayı sabırsızlıkla beklediğini ifade etti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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