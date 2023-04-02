Çin Savunma Bakanı, Bangladeş Deniz Kuvvetleri Komutanı ile Görüştü

BEİJİNG, 2 Nisan (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Savunma Bakanı Li Shangfu, Cumartesi günü Beijing'de Bangladeş Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral M Shaheen Iqbal ile bir araya geldi.

BEİJİNG, 2 Nisan (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Savunma Bakanı Li Shangfu, Cumartesi günü Beijing'de Bangladeş Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral M Shaheen Iqbal ile bir araya geldi.

Çin ve Bangladeş'in dost iki ülke olduğuna dikkat çeken Li, Bangladeş'in Çin'in temel çıkarlarına ilişkin konularda verdiği güçlü desteği takdir ettiklerini belirtti.

Li, Çin'in iki ülkenin ortak çıkarlarının yanı sıra küresel ve bölgesel güvenliği korumaya daha fazla katkıda bulunmak için yeni alışveriş alanlarını genişletmeye ve Bangladeş ile yeni işbirliği alanları oluşturmaya hazır olduğunu söyledi.

Shaheen de, Bangladeş'in Çin ile çeşitli alanlarda tatbiki işbirliğini ilerletmeye ve ikili askeri ilişkileri birlikte yeni bir boyuta taşımaya istekli olduğunu belirtti.