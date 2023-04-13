Çin, 'savaş döneminde askere almaya' ilişkin düzenleme yaptı

Çin, ABD ile jeopolitik rekabetin ve bölgesel gerilimlerin arttığı bir dönemde askerlik düzenlemelerine "savaş döneminde askere almaya" ilişkin yeni kurallar ekledi.

Çin, ABD ile jeopolitik rekabetin ve bölgesel gerilimlerin arttığı bir dönemde askerlik düzenlemelerine "savaş döneminde askere almaya" ilişkin yeni kurallar ekledi.

Çin'de kabine işlevini yerine getiren Devlet Konseyi ve orduyu yöneten Merkezi Askeri Komisyon, bu ayın başında kabul edilen düzenlemelere dair detayları kamuoyuyla paylaştı.

2001'den beri ilk kez değiştirilen askere alma kurallarına, ilk kez "savaş döneminde askere almaya" ilişkin yeni bir bölüm eklendi.

Yeni düzenlemede savaş halinde askere almanın "savaş hazırlığına" odaklanacağı, "yüksek kalibre" birliklerde görev yapmış askerlerin yeniden orduya çağrılacağı belirtildi.

Seferberlik halinde eski askerlerin yeniden silah altına alınmasına öncelik verileceğinin altının çizildiği düzenlemede, tecrübeli asker ve personelin ordudaki eski birliklerine ve mevkilere uygun görevlendirileceği kaydedildi.

Seferberlik çağrısına uymayan cezalandırılacak

Düzenlemede, savaş döneminde askere alma emri alan vatandaşların silah altına alınmak üzere belirlenen yerde ve zamanda orduya teslim olması gerektiği, çağrıya uymayanların cezalandırılacağı vurgulandı.

Çin'in yasa organı Ulusal Halk Kongresinin Merkez Komitesi, orduya savaş zamanında Ceza Usulü Yasası'nın uygulanmasını değiştirme yetkisi veren düzenlemeyi kabul etmişti.

Düzenlemede ayrıca Devlet Konseyi ve Merkezi Askeri Komisyonunun savaş zamanında askere alma koşullarını ve yöntemlerini "yasal sınırlar içinde" değiştirebileceği belirtilerek daha fazla esnekliğe alan açılmıştı.

Çin'in, son dönemde ABD ile artan rekabetin ve bölgesindeki egemenlik ihtilaflarının yol açtığı jeopolitik gerilimler nedeniyle yasal altyapısını savaş veya çatışma koşullarına uygun hale getirmeye çalıştığı gözleniyor.

Pekin'in topraklarının parçası olarak gördüğü Tayvan ile egemenlik ihtilafının yanı sıra Güney Çin Denizi'nde kıyıdaş bölge ülkeleriyle deniz egemenliği ve Himalayalar'daki sınır hattında Hindistan ile sınır anlaşmazlıkları bulunuyor. Bu sorunlar zaman zaman çatışma noktasına yaklaşan askeri gerilimlere yol açıyor.