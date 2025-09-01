Çin, Şanghay İşbirliği Örgütü Üyelerine 2 Milyar Yuan Hibe Sağlayacak

TİANJİN, 1 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Shanghai İşbirliği Örgütü'ne üye ülkelere bu yıl 2 milyar yuan (yaklaşık 281 milyon ABD doları) hibe sağlayacaklarını söyledi.

Shanghai İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Konseyi 25. Zirvesi, pazartesi günü Çin'in liman kenti Tianjin'de düzenlendi.

Xi, zirvede yaptığı konuşmada önümüzdeki üç yıl içerisinde Shanghai İşbirliği Örgütü Bankalar Arası Konsorsiyumu'na üye bankalara 10 milyar yuan tutarında ek kredi vereceklerini de belirtti.

Çin'in örgüte üye ülkelerdeki yatırım stokunun 84 milyar ABD dolarını aştığını söyleyen Xi, bu üyelerle olan yıllık ticaretlerininse 500 milyar ABD dolarının üzerine çıktığını kaydetti.