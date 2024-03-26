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Çin, Sanayi ve Tedarik Zinciri İşbirliğini Derinleştirmeye Devam Edecek

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BEİJİNG, 26 Mart (Xinhua) -- Çin, sanayi ve tedarik zincirinin iyileştirilmesini teşvik etmek üzere uluslararası işbirliğini derinleştirmeye ve tüm dünyadaki işletmelerle birlikte çalışmaya devam edecek.

Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanı Jin Zhuanglong, Pazartesi günü 2024 Çin Kalkınma Forumu'nda yaptığı konuşmada, Çin'in yeni sanayileşmeyi teşvik edip modern bir sanayi sisteminin inşasını hızlandırmasıyla birlikte güçlü bir kalkınma ivmesinin yakalanacağını, bunun ise uluslararası sanayi ve tedarik zinciri işbirliğinin derinleştirilmesi için geniş bir alan yaratacağını belirtti.

Bakan, Çinli ve yabancı şirketlerin bilim ve teknoloji inovasyonu alanında, imalat sektörünün dijitalleşmesi ve yeşil kalkınması konularında, ayrıca küçük ve orta ölçekli işletmeler arasında işbirliğini derinleştirebileceğini vurguladı.

Çin'in sanayi ve tedarik zincirlerinin, küresel sanayi iş bölümüne katılım yoluyla oluşup geliştiğini kaydeden Jin, yabancı sermayeli işletmelerin Çin'deki sanayi ve tedarik zincirlerinin önemli bir parçası olduğunu kaydetti.

Bakan, yabancı sermayeli işletmelerin Çin'in toplam dış ticaretinin yüzde 30,2'sine katkıda bulunduğunu ve ülkenin yüksek kaliteli kalkınmasının teşvik edilmesinde önemli bir rol oynadığını söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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