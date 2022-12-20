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Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı: Çin Dijital Kalkınma İçin Spektrum Tedarikini Artıracak

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Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı: Çin Dijital Kalkınma İçin Spektrum Tedarikini Artıracak

BEİJİNG, 20 Aralık (Xinhua) -- Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'ndan bir yetkili Salı günü yaptığı açıklamada, ülkede dijital ekonominin gelişmesini sağlamlaştırmak için spektrum kullanılabilirliğini artıracaklarını belirtti.

BEİJİNG, 20 Aralık (Xinhua) -- Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'ndan bir yetkili Salı günü yaptığı açıklamada, ülkede dijital ekonominin gelişmesini sağlamlaştırmak için spektrum kullanılabilirliğini artıracaklarını belirtti.

Bakanlık baş mühendisi Tian Yulong, ülkenin genel planlamayı güçlendireceğini ve spektrum kaynaklarının dağılımını iyileştireceğini, ayrıca sanayi ağları, geniş alan Nesnelerin İnterneti ve Araçların İnterneti gibi sektör ve alanlara ilişkin frekans bantları için önceden planlar yapacağını söyledi.

Tian, bakanlığın spektrum kaynaklarında yaşanan yapısal sorunları çözme, politika desteğini artırma, açık işbirliğini sürdürme ve küresel spektrum yönetişiminde aktif rol alma konularına odaklanacağını ifade etti.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Aralık Güncel Haberler

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