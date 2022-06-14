Çin Sanayi Üretimi 2012-2021'de Yıllık Büyüme Yüzde 6,3 Oldu

BEİJİNG, 14 Haziran (Xinhua) -- Çin'in sanayi üretimi, imalat sektörünün güçlenmesi sayesinde 2012-2021 döneminde yıllık ortalama yüzde 6,3 büyüme kaydetti. Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakan Yardımcısı Xin Guobin Salı günü düzenlediği basın toplantısında, 2012'deki 20,9 trilyon yuanlık (yaklaşık 3,1 trilyon ABD doları) endüstriyel katma değerli üretimin 2021'de 37,3 trilyon yuana yükseldiğini söyledi.

Xin, büyümenin söz konusu dönem için yaklaşık yüzde 2 olan küresel ortalamanın epeyce üzerinde olduğunu kaydetti. Bakan Yardımcısı, büyüme oranının Kovid-19 salgınına rağmen 2020 ve 2021 yılları için ortalama yüzde 6,1'e ulaştığını, bunun da küresel sanayi zincirinin istikrara kavuşturulmasında ve dünya ekonomisinin toparlanmasının desteklenmesinde önemli bir rol oynadığını ifade etti.

Xinhua / Güncel