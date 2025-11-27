Çin Sanayi Şirketlerinin Karları Yüzde 1,9 Artış Gösterdi

BEİJİNG, 27 Kasım (Xinhua) -- Çin'in önde gelen sanayi şirketlerinin karları, 2025'in ilk 10 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,9 artışla istikrarlı bir büyüme kaydetti.

Ulusal İstatistik Bürosu'nun perşembe günü yayımladığı verilere göre, toplam büyüme oranı ağustos ayından bu yana üç ay üst üste pozitif seyretti.

Yıllık ana faaliyet geliri 20 milyon yuan (yaklaşık 2,8 milyon ABD doları) ve üzeri olan sanayi şirketlerinin ocak-ekim dönemindeki birleşik karı 5,95 trilyon yuan olarak gerçekleşti.