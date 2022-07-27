Çin Sanayi Şirketlerinin Karları Yılın İlk Yarısında Yüzde 1 Arttı - Haberler

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Çin Sanayi Şirketlerinin Karları Yılın İlk Yarısında Yüzde 1 Arttı

Çin Sanayi Şirketlerinin Karları Yılın İlk Yarısında Yüzde 1 Arttı

BEİJİNG, 27 Temmuz (Xinhua) -- Çin'de Çarşamba günü açıklanan resmi verilere göre ülkenin önde gelen sanayi şirketlerinin karları, 2022'nin ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1'lik artış gösterdi.

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BEİJİNG, 27 Temmuz (Xinhua) -- Çin'de Çarşamba günü açıklanan resmi verilere göre ülkenin önde gelen sanayi şirketlerinin karları, 2022'nin ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1'lik artış gösterdi. Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS), yıllık ticari gelirleri en az 20 milyon yuan (yaklaşık 2,95 milyon ABD doları) olan sanayi şirketlerinin birleşik karlarının söz konusu dönemde 4,27 trilyon yuanı aştığını bildirdi. Bu şirketlerin birleşik gelirleri bir yıl önceye göre yüzde 9,1'lik artışla 65,41 trilyon yuana ulaşırken, 41 sektörün 16'sında söz konusu dönemde kar artışı görüldü. Verilere göre sadece Haziran ayında önde gelen sanayi şirketlerinin karları bir yıl önceye göre yüzde 0,8 büyüme göstererek Nisan ve Mayıs ayındaki düşüşleri tersine çevirdi. NBS'nin kıdemli istatistikçisi Zhu Hong söz konusu toparlanmanın, salgının kontrol altına alınmasına yönelik etkin koordinasyon ile ekonomik ve sosyal kalkınma sayesinde ve ekonomiyi istikrara kavuşturmaya yönelik çok sayıda politika ve önlemin eksiksiz uygulanmasıyla gerçekleştiğini söyledi.

Xinhua / Güncel

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