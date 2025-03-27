Çin Sanayi Şirketlerinin Karı İlk İki Ayda Yüzde 0,3 Azaldı

BEİJİNG, 27 Mart (Xinhua) -- Çin'in önde gelen sanayi şirketlerinin toplam karı yılın ilk iki ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,3 azaldı.

Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) perşembe günü yayımladığı verilere göre yıllık ana ticaret gelirleri en az 20 milyon yuan (yaklaşık 2,79 milyon ABD doları) olan sanayi firmalarının birleşik karı söz konusu dönemde 910,99 milyar yuan oldu.

Çin'in imalat sektörü, yılın ilk iki ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,8 artışla toplam 639,51 milyar yuan kar elde ederken, elektrik, ısıtma, doğalgaz ve su üretimi ve tedarik şirketlerinin karıysa yüzde 13,5 artışla 130,45 milyar yuana ulaştı.

Madencilik sektörünün ocak-şubat dönemindeki toplam karı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 25,2 azalarak 141,03 milyar yuan oldu.

Çin'in önde gelen sanayi şirketlerinin birleşik ticari gelirleri söz konusu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,8 artarak, 2024 yılı genelindeki büyüme oranını 0,7 yüzde puan geride bıraktı.

NBS istatistikçisi Yu Weining, sanayi şirketlerinin 2025'in ilk iki ayında gelirlerini artırmaya devam ettiğini, bunun da şirket karlarının toparlanmasına yönelik elverişli koşullar yarattığını söyledi.