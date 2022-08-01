Çin Sanayi Sektöründe Yeşil Büyümeyi Destekleme Planı Açıkladı

BEİJİNG, 1 Ağustos (Xinhua) -- Çin Pazartesi günü, karbon emisyonunda zirve hedefine ulaşılmasına yardımcı olmak amacıyla sanayi sektöründe yeşil büyümeye katkı sağlayacak bir plan açıkladı. Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı, Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu ile Ekoloji ve Çevre Bakanlığı tarafından yayınlanan plana göre 2025 yılına kadar yıllık ticari cirosu en az 20 milyon yuan (yaklaşık 2,96 milyon ABD doları) olan sanayi şirketlerinin ürettiği her birim katma değer başına enerji tüketimi 2020 değerlerine göre yüzde 13,5 azaltılacak.

Plana göre endüstriyel yapıların optimizasyonu ve üst düzeye çıkarılmasının özendirilmesi, yüksek enerji tüketimi ve yüksek emisyona sahip düşük seviyeli projelerin bilinçsizce geliştirilmesinin engellenmesi ve yeşil ve düşük karbonlu endüstrilerin geliştirilmesi için çaba harcanacak. Plan ayrıca 2030 yılına kadar Çin'de yeni enerji ve temiz enerjiyle çalışan araçların toplam yeni araçlar içindeki payının yüzde 40'a ulaşmasını ve binek otomobiller ile ticari araçların karbondioksit emisyonu yoğunluğunun 2020 değerlerine göre sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 20 azaltılmasını öngörüyor. Planda, sanayi sektörünün yeşil ve düşük karbonlu dönüşümünü sağlamak için dijital teknolojilerin kaldıraç olarak kullanımının daha da artırılacağı ve dijital düşük karbonlu çözümlerin uygulanmasının ve teşvik edilmesinin hızlandırılacağı kaydedildi.