Çin Sanayi Sektörü İlk Üç Çeyrekte Büyüme Gösterdi

Çin Sanayi Sektörü İlk Üç Çeyrekte Büyüme Gösterdi
Çin'in sanayi sektöründe katma değerli üretim, yılın ilk üç çeyreğinde geçen yıla göre yüzde 6,2 artış gösterdi. Eylül ayında bu artışın hız kazandığı kaydedildi. Ancak, sektör hala zayıf talep ve düşük karlılık gibi zorluklarla karşı karşıya.

BEİJİNG, 20 Ekim (Xinhua) -- Çin'in sanayi sektörü yılın ilk üç çeyreğinde yukarı yönlü ivmesini sürdürerek büyüme kalitesinde daimi iyileşme kaydetti.

Ulusal İstatistik Bürosu'ndan (NBS) pazartesi günü açıklanan verilere göre ülkenin katma değerli sanayi üretimi ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,2 arttı.

Eylül ayında ise sanayi üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,5 artış gösterdi. Bu, ağustostaki yüzde 5,2'lik artış dikkate alındığında yükselişin hızlandığını gösteriyor.

Sanayi üretimi verileri, yıllık ana iş cirosu en az 20 milyon yuan (yaklaşık 2,82 milyon ABD doları) olan büyük işletmelerin faaliyetlerini ölçmede kullanılıyor.

Verilerin dağılımına bakıldığında imalat sektörünün katma değerli üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,3 artarken, madencilik sektöründeki oran yüzde 6,4 oldu. Elektrik, ısıtma, doğalgaz ve su üretim ve tedarik sektörünün katma değerli üretimi ise yüzde 0,6 yükseldi.

NBS yetkilisi Wang Xin, sanayi sektörünün hala zayıf etkin talep ve düşük şirket karlılığı gibi zorluklarla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Wang, Çin'in bir sonraki aşamada iç talebe yönelik yeni itici güçleri teşvik edip istikrarlı endüstriyel genişlemenin temelini güçlendirerek, yeni bir kalkınma paradigması oluşturma, bilimsel araştırma sonuçlarının ticarileştirilmesini hızlandırma ve yüksek kaliteli arzı genişletme çabalarını yoğunlaştıracağını belirtti.

Pazartesi günü açıklanan veriler, Çin'in gayrisafi yurtiçi hasılasının ilk üç çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,2 arttığını gösterdi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
