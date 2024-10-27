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Çin Sanayi Karları Yüzde 3,5 Düştü

Çin Sanayi Karları Yüzde 3,5 Düştü
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Çin Ulusal İstatistik Bürosu, büyük sanayi kuruluşlarının Ocak-Eylül dönemindeki toplam karının, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,5 azaldığını bildirdi. Yüksek teknolojili imalat sektöründe ise kar artışı gözlemleniyor.

BEİJİNG, 27 Ekim (Xinhua) -- Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS), ülkedeki büyük sanayi kuruluşlarının toplam karının Ocak- Eylül döneminde, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,5 düşüşle 5,23 trilyon yuan (735,41 milyar ABD doları) olarak gerçekleştiğini bildirdi.

NBS istatistikçisi Yu Weining'in Pazar günü yaptığı açıklamaya göre, yüksek teknolojili imalatın kullanıldığı ivme kazanan yeni sektörler hızlı büyüme kaydetti. Yu, bunun sektörel ekonomik kalkınmanın direncini gösterdiğini belirtti.

Yu, sanayi kuruluşlarının kar artış oranlarındaki düşüşte, Ağustos ayından bu yana yıllık karşılaştırma bazındaki önemli artış, yetersiz efektif talep ve sanayi ürün fiyatlarındaki düşüş de dahil olmak üzere birçok faktörün etken olduğunu söyledi.

Kar oranının yalnızca Eylül ayında, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 27,1 oranında düştüğü belirtildi.

NBS'ye göre, büyük sanayi kuruluşlarının toplam karı Ocak-Eylül döneminde, Ocak-Ağustos dönemine kıyasla 575,43 milyar yuan arttı.

Yüksek teknolojili imalat sanayilerinin karı, yılın ilk dokuz ayında hızlı üretim artışının etkisiyle önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,3 arttı.

Yu, büyüme oranının büyük sanayi kuruluşlarının ortalama seviyesinden 9,8 yüzde puan daha yüksek olduğunu ve genel kar artışına 1,1 yüzde puan katkıda bulunduğunu söyledi. Yu, bu performansın sanayi karlarını önemli ölçüde desteklediğini ifade etti.

İç talebin genişletilmesi, tüketimin teşvik edilmesi ve uluslararası piyasa talebinin istikrara kavuşturulmasına yönelik yoğun çabalarla, tüketim malları imalat sanayinin karı Ocak-Eylül döneminde, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,4 artışla genel sanayi kar büyümesine 0,5 yüzde puan katkıda bulundu.

Sektörel kar büyüme oranının düşmesine rağmen yeni endüstriyel büyüme faktörlerinin dayanıklılığının belirgin olduğunu söyleyen Yu, sektörel işletmelerin beklentilerindeki istikrar ve güvendeki artışla birlikte sektörel kar büyümesinin toparlanmasının beklendiğini ifade etti.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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