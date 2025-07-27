Çin Sanayi İnsanlarının Karları 2025'in İlk Yarısında Yüzde 1,8 Düştü

BEİJİNG, 27 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in büyük sanayi işletmelerinin karları, 2025'in ilk yarısında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,8 azaldı.

Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) pazar günü açıkladığı resmi verilere göre, yıllık ana faaliyet geliri en az 20 milyon yuan (yaklaşık 2,8 milyon dolar) olan sanayi işletmelerinin ocak-haziran dönemindeki toplam karı 3,44 trilyon yuan oldu.

NBS verilerine göre bu şirketlerin faaliyet gelirleri aynı dönemde geçen yıla kıyasla yüzde 2,5 artış gösterdi.

Söz konusu işletmelerin haziran karları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,3 geriledi. Bu düşüş oranı mayıs ayına kıyasla daha düşük seviyede kaldı.