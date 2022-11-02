Çin, Sanal Gerçeklik Sektörünün Geliştirilmesine Yönelik Plan Açıkladı

BEİJİNG, 2 Kasım (Xinhua) -- Çin Salı günü, sanal gerçeklik sektörünün gelişimini teşvik edecek bir plan açıkladı.

BEİJİNG, 2 Kasım (Xinhua) -- Çin Salı günü, sanal gerçeklik sektörünün gelişimini teşvik edecek bir plan açıkladı.

Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı ve ilgili dört departman tarafından ortaklaşa duyurulan plana göre Çin'in sanal gerçeklik sektörü ilgili donanım, yazılım ve uygulamalarla birlikte 2026 yılına kadar 350 milyar yuan (yaklaşık 48,56 milyar ABD doları) büyüklüğe ulaşacak.

Öte yandan güçlü inovasyon becerisi ve sektör etkisine sahip 100 işletmenin geliştirilmesini hedefleyen plana göre sanal gerçeklik terminallerinin satışlarının 25 milyon adede ulaşması amaçlanıyor.

Çin, sektörün gelişimini desteklemek üzere bölgesel etkiye sahip önde gelen 10 sanal gerçeklik endüstri öbeği ve 10 endüstriyel kamu hizmeti platformu inşa etmeyi de planlıyor.

Plana göre 2026'ya kadar kilit önemdeki teknoloji ve uygulamalarda çığır açan ilerlemeler de gerçekleştirilecek.