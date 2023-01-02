Çin, Salgınla Mücadele İçin İlaç Üretimini Artırdı

Çin Kovid-19 ile mücadelesini optimize ederken ülkede bulunan ilaç şirketleri de virüsün kontrol altına alınabilmesi için gerekli olan temel ilaçların tedarikini sağlamak için tam kapasite çalışıyor.

Çin Kovid-19 ile mücadelesini optimize ederken ülkede bulunan ilaç şirketleri de virüsün kontrol altına alınabilmesi için gerekli olan temel ilaçların tedarikini sağlamak için tam kapasite çalışıyor.

Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinde bulunan Lanzhou Foci İlaç Şirketi, soğuk algınlığı ve solunum yolu enfeksiyonlarına karşı ilaç üretebilmek için durmaksızın çalışıyor.

SES 1 (Çince): WEI HEMEI, Lanzhou Foci İlaç Şirketi'nde Ekip Başkan Yardımcısı:

"Hammadde rezervleri iki ila üç ay kullanılabiliyor. Aralık'tan bu yana üretim yapımızı optimize ettik. Soğuk algınlığı ilaçlarımızın günlük üretimi 5 milyon tabletten 40 milyon tablete çıktı."

Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinde bulunan Shandong Xinhua İlaç Limited Şirketi, ateş düşürücü ve ağrı kesici üretiminde uzmanlaşmış bir şirket.

Pazar talebini karşılayabilmek için ibuprofen üretimini günde 24 saate çıkardı.

Üretim kapasitesi dakikada 10.000 tablet ibuprofen'e ulaşmış durumda.

SES 2 (Çince): XU WENHUİ, Shandong Xinhua İlaç Limited Şirketi Genel Müdürü:

"Bu zorlu günlerde, üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmek zorundayız. Pazar neye ihtiyaç duyuyorsa, onu üretiyoruz."

Öte yandan daha hedefli ve makul bir ilaç dağıtımını garanti etmeye yönelik çabalar da gösteriliyor.

Tıbbi malzemelerin, sağlık kuruluşları ve huzurevleri gibi kilit öneme sahip yerlere dağıtılmasına öncelik verilecek.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor.

(XHTV)