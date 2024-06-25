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Çin Sahil Güvenlik Gemileri Japon Kara Sularını İhlal Etti

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Çin'e ait sahil güvenlik gemilerinin, Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı Senkaku Takımadaları etrafında Japon ulusal kara sularını ihlal ettiği belirtildi. Japonya Sahil Güvenliği tarafından yapılan uyarı ve önleme faaliyetleri sonucunda Çin gemileri bölgeden ayrıldı.

Çin'e ait sahil güvenlik gemilerinin, Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı Senkaku Takımadaları etrafında Japon ulusal kara sularını ihlal ettiği belirtildi.

Okinawa eyaletinin Naha ilçesindeki 11. Bölge Sahil Güvenlik Karargahından yapılan açıklamaya göre, Çin'e ait üç sahil güvenlik gemisi, Japon kara sularına girdi.

Takımadalardan Taişo ve Minamikojima bölgesine giren ve burada Japon balıkçı gemilerine yaklaşan Çin gemilerine, Japonya Sahil Güvenliği uyarıda bulundu.

Uyarı ve önleme faaliyetleri sonrası Çin gemileri bölgeden ayrıldı. Söz konusu ihlalin aynı takımadalar etrafında bu yıl 21. kez meydana geldiği aktarıldı.

Tartışmalı adalar

Japonya'nın "Senkaku", Çin'in de "Diaoyü" olarak adlandırdığı takımadalar, Çin'in doğu ve Japonya'nın güneybatı kıyılarında yer alan Doğu Çin Denizi'nde bulunuyor.

5 ada ve 3 kayalıktan oluşan, mülkiyeti Japonya'da, Çin'in ise hak iddia ettiği, üzerinde kimsenin yaşamadığı bölge, uzun süredir egemenlik tartışmalarına neden oluyor.?

Kaynak: AA / Güncel

Doğu Çin Denizi Japonya Japon Uluslararası İlişkiler Politika Dünya Güncel Haberler

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