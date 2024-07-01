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Çin Sahil Güvenliği, yaralı Filipinli balıkçılara yardım etti

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Çin Sahil Güvenliği, Güney Çin Denizi'nde yaralı iki Filipinli balıkçıya yardım eli uzattı. Balıkçıların teknelerindeki motorun patlaması sonucu yaralanan ve zor durumda kalan balıkçılar, Çin Sahil Güvenliği tarafından kurtarıldı.

Yardım operasyonundan çeşitli görüntüler

Çin Sahil Güvenliği, Cumartesi günü Güney Çin Denizi'nde Çin'e ait Huangyan Dao adalarına bitişik sularda yaralı iki Filipinli balıkçıya yardım eli uzattı.

Çin Sahil Güvenliği'nin Pazar günü yaptığı açıklamaya göre, Filipinli balıkçılar teknelerindeki motorun patlaması sonucu yaralanmış ve zor durumda kalmıştı.

Balıkçıların fark edilmesi üzerine, bölgede devriye gezen Çin Sahil Güvenliği'ne ait iki gemi tekneye yanaşarak bir cankurtaran botunu hazır hale getirdi ve denize şamandıralar ile can yelekleri indirdi.

Çin Sahil Güvenliği daha sonra Filipinler tarafını olay hakkında bilgilendirdi. Filipinler'e ait teknenin, gösterdikleri yardımseverlikten ötürü Çin tarafına telsiz aracılığıyla teşekkür ettiği belirtildi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Güney Çin Denizi'nden bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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