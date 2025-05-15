Çin Sahil Güvenliği, Tehlike Altındaki Balıkçı Gemisinden 8 Yabancı Mürettebatı Kurtardı

Çin Sahil Güvenliği, Tehlike Altındaki Balıkçı Gemisinden 8 Yabancı Mürettebatı Kurtardı
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Doğu Çin Denizi'nde meydana gelen olayda, Çin Sahil Güvenliği, gövde hasarı nedeniyle tehlikeye giren Güney Kore bandıralı balıkçı gemisinden 8 yabancı mürettebatı kurtardı ve başarıyla kurtarma operasyonunu tamamladı.

BEİJİNG, 15 Mayıs (Xinhua) -- Çin Sahil Güvenliği, Doğu Çin Denizi'nde tehlike altındaki bir balıkçı gemisinden 8 yabancı uyruklu mürettebatı kurtardığını duyurdu.

Çin Sahil Güvenliği perşembe günü yaptığı açıklamada, gövde hasarı nedeniyle su alan ve tehlike altındaki Güney Kore bandıralı balıkçı gemisi "887 EOJIN" için salı günü acil durum uyarısı aldığını ve ardından başarılı bir kurtarma operasyonu gerçekleştirdiğini bildirdi.

Geminin olay öncesinde 20 gündür denizde faaliyet gösterdiği kaydedildi.

Kurtarılan balıkçıların çarşamba günü aynı bölgede bulunan Güney Kore Sahil Güvenliği gemisine teslim edildiği ifade edildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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