Çin Sahil Güvenliği, Tehlike Altındaki Balıkçı Gemisinden 8 Yabancı Mürettebatı Kurtardı

BEİJİNG, 15 Mayıs (Xinhua) -- Çin Sahil Güvenliği, Doğu Çin Denizi'nde tehlike altındaki bir balıkçı gemisinden 8 yabancı uyruklu mürettebatı kurtardığını duyurdu.

Çin Sahil Güvenliği perşembe günü yaptığı açıklamada, gövde hasarı nedeniyle su alan ve tehlike altındaki Güney Kore bandıralı balıkçı gemisi "887 EOJIN" için salı günü acil durum uyarısı aldığını ve ardından başarılı bir kurtarma operasyonu gerçekleştirdiğini bildirdi.

Geminin olay öncesinde 20 gündür denizde faaliyet gösterdiği kaydedildi.

Kurtarılan balıkçıların çarşamba günü aynı bölgede bulunan Güney Kore Sahil Güvenliği gemisine teslim edildiği ifade edildi.