Bayram tatilinde acı bilanço katlanıyor! Trafik kazalarında 27 kişi hayatını kaybetti

Acı bilanço! Bayramda onlarca eve ateş düştü
İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından ilk anket

İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası ilk anket! Sonuçlar hayli çarpıcı
Gençliğe Hitabe'yi okuyan öğrenciler okuldan atıldı iddiası

Ortalığı karıştıracak iddia! Görüntüyü paylaşıp Bakan Tekin'e sordular
Volkan Konak'la ilgili vasiyet tartışmasında gerçek ortaya çıktı

Volkan Konak'la ilgili vasiyet tartışmasında gerçek ortaya çıktı

Çin Sahil Güvenliği Taiwan Adası Çevresinde Devriye Görevine Başladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'in Doğu Çin Denizi Bürosu Sözcüsü Zhu Anqing, Taiwan Adası çevresinde tek Çin ilkesi çerçevesinde sahil güvenlik gemilerinin devriye faaliyetleri gerçekleştirdiğini açıkladı. İzinsiz giren gemilere karşı denetim ve önleme tatbikatları yapıldığını belirtti.

BEİJİNG, 1 Nisan (Xinhua) -- Çin Sahil Güvenliği'ne bağlı Doğu Çin Denizi Bürosu Sözcüsü Zhu Anqing, Taiwan Adası çevresindeki sularda tek Çin ilkesi çerçevesinde devriye görevine çıktıklarını söyledi.

Zhu, salı günü yaptığı açıklamada sahil güvenlik gemilerinin bölgeye izinsiz giren gemilere karşı denetim, yakalama, önleme ve gözaltı operasyonları gibi tatbikatlar gerçekleştirdiğini belirtti.

Taiwan'ın Çin'in bir eyaleti olduğunu vurgulayan Zhu, bu somut görevlerin tek Çin ilkesine uygun olarak ada üzerinde meşru yetki sınırları içinde kontrol sağlamak amacıyla yapıldığını ifade etti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.