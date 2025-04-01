Çin Sahil Güvenliği Taiwan Adası Çevresinde Devriye Görevine Başladı

BEİJİNG, 1 Nisan (Xinhua) -- Çin Sahil Güvenliği'ne bağlı Doğu Çin Denizi Bürosu Sözcüsü Zhu Anqing, Taiwan Adası çevresindeki sularda tek Çin ilkesi çerçevesinde devriye görevine çıktıklarını söyledi.

Zhu, salı günü yaptığı açıklamada sahil güvenlik gemilerinin bölgeye izinsiz giren gemilere karşı denetim, yakalama, önleme ve gözaltı operasyonları gibi tatbikatlar gerçekleştirdiğini belirtti.

Taiwan'ın Çin'in bir eyaleti olduğunu vurgulayan Zhu, bu somut görevlerin tek Çin ilkesine uygun olarak ada üzerinde meşru yetki sınırları içinde kontrol sağlamak amacıyla yapıldığını ifade etti.