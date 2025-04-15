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Çin Sahil Güvenliği'nden Filipinler'e Uyarı

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Çin Sahil Güvenliği, Filipinler'e ait bir geminin Huangyan Dao yakınlarındaki sularda Çin gemisine tehlikeli şekilde yaklaşarak kurgulanmış fotoğraflarla Çin'i karalamaya çalıştığını duyurdu.

GÜNEY ÇİN DENİZİ, 15 Nisan (Xinhua) -- Çin Sahil Güvenliği, Filipinler'e ait bir geminin, Huangyan Dao yakınlarındaki sularda devriye gezen bir Çin Sahil Güvenliği gemisini taciz ederek, kurgulanmış fotoğraflarla Çin'i karalamaya çalıştığını söyledi.

Çin Sahil Güvenliği'nden yapılan açıklamada Filipinler'e ait 4409 numaralı sahil güvenlik gemisinin pazartesi günü sabah saatlerinde Huangyan Dao yakınlarındaki sularda Çin gemisi Zhongnan'a tehlikeli şekilde yaklaşarak dört kez geminin pruvasının yakınından geçtiği belirtildi. Açıklamada, Filipinler'e ait geminin daha sonra bölgeden uzaklaştırıldığı da ifade edildi.

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Kaynak: Xinhua / Güncel
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