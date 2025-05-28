Çin Sahil Güvenliği Kinmen Adaları Yakınlarında Devriye Geziyor

Çin Sahil Güvenliği Kinmen Adaları Yakınlarında Devriye Geziyor
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Çin'in Fujian eyaletindeki sahil güvenlik birimi, Kinmen adaları yakınlarındaki karasularında rutin devriye faaliyetlerine devam ediyor. Bu devriyeler, deniz kontrollerini artırarak balıkçıların güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştiriliyor.

FUZHOU, 28 Mayıs (Xinhua) -- Çin Sahil Güvenliği'ne bağlı Doğu Çin Denizi Bürosu Sözcüsü Zhu Anqing, Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin sahil güvenlik biriminin Kinmen adaları yakınlarındaki karasularında rutin kolluk devriyesi gerçekleştirdiğini söyledi. Sözcü, devriyenin çarşamba günü yasalara uygun olarak düzenlendiğini belirtti.

Zhu, Fujian Sahil Güvenliği'nin mayıs ayından bu yana Kinmen adaları yakınlarındaki karasularında kolluk devriyelerini sürekli olarak güçlendirmek üzere filo oluşturduğunu ve yaz dönemine yönelik balık avlama yasağı ile ilgili özel kolluk operasyonları yürüttüğünü belirtti.

Bu önlemlerin söz konusu sulardaki deniz kontrollerini etkin şekilde artırdığını kaydeden Zhu, önlemler sayesinde Taiwan bölgesinden gelenler de dahil, Çinli balıkçıların meşru hak ve çıkarları ile can ve mal güvenliğinin korunduğunu ve Xiamen-Kinmen deniz bölgesinde seyrüsefer ve operasyonların olağan düzeninin güçlü şekilde sürdürüldüğünü ifade etti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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