Çin Sahil Güvenliği Huangyan Dao'da Kolluk Devriyeleri Gerçekleştiriyor

BEİJİNG, 31 Temmuz (Xinhua) -- Çin Sahil Güvenliği perşembe günü Çin'in Huangyan Dao adası ve çevresindeki bölgelerin karasularında kolluk devriyeleri gerçekleştirdi.

Çin Sahil Güvenliği yaptığı açıklamada içinde bulunduğumuz ayın başından bu yana Huangyan Dao adası ve çevresindeki bölgelerin karasularında ilgili deniz alanının yönetim ve kontrolünü güçlendirmek üzere kolluk devriyelerini yoğunlaştırdıklarını ve kanun ve yönetmeliklere uygun olarak izleme, uyarı, önleme ve uzaklaştırma operasyonları yürüttüklerini belirtti.

Operasyonların Çin'in toprak egemenliği ve denizcilik hak ve çıkarlarını kararlılıkla korumayı amaçladığı ifade edildi.