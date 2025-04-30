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Çin Sahil Güvenliği Huangyan Dao'da Devriye Faaliyetlerini Artırdı

Çin Sahil Güvenliği Huangyan Dao'da Devriye Faaliyetlerini Artırdı
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Çin Sahil Güvenliği, Huangyan Dao ve çevresindeki karasularında yasa dışı faaliyetlere karşı devriye sayısını artırdığını duyurdu ve ülkenin denizcilik haklarını koruma kararlılığını vurguladı.

BEİJİNG, 30 Nisan (Xinhua) -- Çin Sahil Güvenliği çarşamba günü Çin'e ait Huangyan Dao ve çevresindeki karasularında kolluk devriyesi gerçekleştirdi.

Çin Sahil Güvenliği tarafından yapılan açıklamada, bu ay Huangyan Dao ve çevresinde kolluk devriyesinin yoğunlaştırıldığı belirtildi. Açıklamada, ilgili sular üzerindeki idaresini ve kontrolünü güçlendirmek amacıyla yasa ve yönetmeliklere uygun olarak, şüpheli veya yasa dışı faaliyetlerde bulunan gemilerin izlendiği, uyarıldığı, durdurulduğu ve bölgeden uzaklaştırıldığı ifade edildi.

Çin Sahil Güvenliği, Çin'in toprak egemenliğini ve denizcilik hak ve çıkarlarını kararlılıkla korumaya devam edeceklerini vurguladı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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