Çin Sahil Güvenliği Huangyan Dao Adası'nda Kolluk Devriyeleri Gerçekleştiriyor

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Çin Sahil Güvenliği, Huangyan Dao ve çevresindeki bölgelerin karasularında yoğunlaştırılmış kolluk devriyeleri gerçekleştirerek, deniz alanlarının yönetim ve kontrolünü güçlendirmeyi hedefliyor.

BEİJİNG, 1 Temmuz (Xinhua) -- Çin Sahil Güvenliği pazartesi günü Huangyan Dao adası ve çevresindeki bölgelerin karasularında kolluk devriyeleri gerçekleştirdi.

Çin Sahil Güvenliği'nden yapılan açıklamada haziran ayında Huangyan Dao ve çevresindeki bölgelerin karasularında kolluk devriyelerinin sürekli olarak yoğunlaştırıldığı ve yasa ve yönetmeliklere uygun şekilde izleme ve gözetim, sözlü uyarma, önleme ve bölgeden uzaklaştırma operasyonlarının yürütüldüğü ifade edildi.

Açıklamada devriye görevlerinin, ilgili deniz alanlarının yönetim ve kontrolünü güçlendirmek ve Çin'in toprak egemenliğini ve denizcilik hak ve çıkarlarını kararlılıkla korumak üzere gerçekleştirildiği belirtildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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