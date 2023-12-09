Çin Sahil Güvenliği, Filipinli balıkçılara müdahale etti

Filipinler, Güney Çin Denizi'ndeki ihtilaflı sularda Filipinli balıkçılara erzak götüren 3 gemiye Çin Sahil Güvenliği tarafından müdahale edildiğini açıkladı. Çin Sahil Güvenliği gemilerinin, balıkçı teknelerine yaklaşmalarını engellemek için tazyikli su sıktığı belirtildi.

Filipinler, Güney Çin Denizi'ndeki ihtilaflı sularda Filipinli balıkçılara erzak götüren 3 gemiye "tazyikli su sıkan" Çin Sahil Güvenliğine tepki gösterdi.

Filipinler Haber Ajansına (PNA) göre, Batı Filipin Denizi Ulusal Görev Gücü (NTF-WPS), Çin Sahil Güvenliğinin Filipinli balıkçı teknelerine petrol takviyesi yapmak ve erzak götürmekle görevli gemilere müdahale etmesine ilişkin açıklama yayımladı.

Açıklamada, Çin'e ait sahil güvenlik gemilerinin, Güney Çin Denizi'nde iki ülke arasında egemenlik ihtilafının olduğu Scarborough Sığı açıklarında Filipinler'e ait 3 gemiye balıkçı teknelerine yaklaşmalarını engellemek için "tazyikli su" sıktığı belirtildi.

Çin Sahil Güvenliğine ait gemilerin "yasa dışı ve saldırgan" eylemlerinin kınandığı açıklamada, gemilerin Scarborough Sığı'nı terk etmesi konusunda uyarıldığı bildirildi.

Açıklamada, Çin'den "uluslararası hukuk kurallarına uyması, Filipinler'in egemenliğini ihlal edecek ve Filipinli balıkçıların geçim kaynaklarını tehlikeye atacak eylemlerden vazgeçmesi" istendi.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin İkinci Dünya Savaşı'nın ardından bağımsızlıklarını kazanmasından bu yana egemenlik ihtilaflarına konu oluyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'inde egemenlik iddiasında bulunuyor. Filipinler, Vietnam, Brunei ve Malezya gibi kıyı komşusu ülkeler de bölgede hak iddia ediyor.

Başta Paracel ve Spratly Adaları olmak üzere bölgedeki adacık, resif, kayalık ve deniz bentleri üzerindeki egemenlik ihtilafları, zaman zaman ülkeler arasında gerginliklere yol açıyor.

Çin'in ihtilaflı adalarda askeri üsler inşa etmesi ve sivil gemi filolarını uzun süreli bulundurmasına bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.

Lahey'deki Daimi Tahkim Mahkemesi (PCA), 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmişti.