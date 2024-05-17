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Çin Sahil Güvenliği, Filipin gemilerinin yasadışı faaliyetlerini takip ediyor

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Çin'in Huangyan Dao adalarının çevresindeki sularda Filipin gemilerinin yasadışı şekilde toplanması ve normal balıkçılık operasyonlarıyla ilgisi olmayan faaliyetlerde bulunması nedeniyle, Çin Sahil Güvenliği bu gemilerle ilgili gözetim ve kanıt toplama faaliyetlerini yoğunlaştırıyor.

GÜNEY ÇİN DENİZİ, 17 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in Huangyan Dao adalarının çevresindeki sularda Filipin gemilerinin yasadışı şekilde toplanması ve normal balıkçılık operasyonlarıyla ilgisi olmayan faaliyetlerde bulunması nedeniyle, Çin Sahil Güvenliği bu gemilerle ilgili gözetim ve kanıt toplama faaliyetlerini yoğunlaştırıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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